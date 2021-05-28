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Уайт пророчит Усику провал в бою с Джошуа

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Диллиан знает, каково это

Уайт пророчит Усику провал в бою с Джошуа

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Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) скептически оценил перспективы Александра Усика (18-0, 13 КО) в бою с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Усик против Джошуа? Это «никакой» бой. С кем он дрался в супертяжах? Чезз Уизерспун, Дерек Чисора. И выглядел ужасно. Нет у него ударной мощи. Ок, он неплохо двигается, но не прекрасно. В крузервейте, да, это было классно, но в супертяжах – отнюдь.

Усик весит 105 кг и ему будет тяжело носить этот вес в ринге. Он набрал массу, но не стал ни на йоту сильнее", - цитирует Уайта Sky Sports.

Усик и Джошуа могут провести бой 28 августа на Уэмбли или домашнем стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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Источник:
Vringe.com

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