Головкин в конце года подерется с японцем Муратой

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель титула WBA Super Рете Мурата (16-2, 13 КО) выяснят сильнейшего 28 декабря в Токио, сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Оба боксера перед очной схваткой планируют летом провести промежуточные бои в рамках одного шоу. Главным претендентом на бой с Головкиным считается №5 рейтинга IBF бразилец Эскиве Фалькао (28-0, 20 КО).

Геннадий Головкин в последнем бою в декабре 2020 года досрочно побил поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО).