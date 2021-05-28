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Головкин в конце года подерется с японцем Муратой

Бокс
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Это уже решено

Головкин в конце года подерется с японцем Муратой

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Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель титула WBA Super Рете Мурата (16-2, 13 КО) выяснят сильнейшего 28 декабря в Токио, сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Оба боксера перед очной схваткой планируют летом провести промежуточные бои в рамках одного шоу. Главным претендентом на бой с Головкиным считается №5 рейтинга IBF бразилец Эскиве Фалькао (28-0, 20 КО).

Геннадий Головкин в последнем бою в декабре 2020 года досрочно побил поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Альварес возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN.

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В статье: Геннадий Головкин Риота Мурата
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