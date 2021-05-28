Линарес не считает Ломаченко фаворитом в бою с Накатани

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-5, 29 КО) в субботу проведет бой с чемпионом WBC в легком дивизионе Девином Хэйни (25-0, 15 КО).

Бывший соперник Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) поделился своими ожиданиям от грядущего боя украинца с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

"Я очень хочу увидеть этот бой. Это очень интересный поединок, потому что я знаю Накатани. Я тренировался с ним несколько раз. Это очень интересный бой.

Ломаченко очень хорошо выглядит, но у них совсем разный вес и все остальное. Не знаю насчет победителя, но я думаю, это очень интересное противостояние", - сказал Линарес.

Бой Ломаченко – Линарес состоится 26 июня в Лас-Вегасе.