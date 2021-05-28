Промоутер: У Усика отличные шансы победить Джошуа

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO в августе может провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк считает, что Усику по силам отобрать у Джошуа три титула в хэвивейте.

"Уверен ли Усик в том, что может победить Джошуа? В этом уверен не только он. Большинство людей считает, что у Усика есть потенциал, чтобы побить Эй Джея.

Но это профессиональный бокс, два победителя Олимпиады. Один – правящий чемпион в супертяжелом весе, второй – бывший абсолютный чемпион в крузервейте. Когда на ринге сходятся два олимпийских чемпиона, победивших на одной и той же Олимпиаде, произойти может все что угодно. Но у обоих парней есть отличные шансы победить", - сказал Красюк.