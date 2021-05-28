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Фьюри: В этот раз пройдусь по Уайлдеру, как бульдозер
Британец уверен в своих силах
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри дал понять, что намерен нокаутировать бывшего обладателя соответствующего пояса Деонтея Уайлдера. Третий бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.
"Я силён как бык. В этот раз пройдусь по Уайлдеру, как бульдозер. Это год Цыганского Короля", — написал Фьюри в "Инстаграме", прикрепив текст к видео тренировки.
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