Фьюри: В этот раз пройдусь по Уайлдеру, как бульдозер

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри дал понять, что намерен нокаутировать бывшего обладателя соответствующего пояса Деонтея Уайлдера. Третий бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.

"Я силён как бык. В этот раз пройдусь по Уайлдеру, как бульдозер. Это год Цыганского Короля", — написал Фьюри в "Инстаграме", прикрепив текст к видео тренировки.