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Эдди Хирн: Джошуа верит в то, что накажет Усика

Бокс
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Пусть верит

Эдди Хирн: Джошуа верит в то, что накажет Усика

UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров по организации боя его пидпочного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова специалиста цитирует Independent:

"Мы попытались устроить бой за звание абсолютного чемпиона по Фьюри, но нам опять напомнили о том, что есть еще один обязательный претендент - Александр Усик.

Если сделка состоится, если все поступят разумно, то мы устроим этот бой. Джошуа верит в то, что накажет Усика.

Джошуа - классический боец. Посмотрите на его резюме. Джошуа постоянно сражается с бойцами, от которых ему присылают письма с требованиями сделать бой. На определенном этапе мы не захотим, чтобы нам говорили о том, что нужно делать" - сказал он.

Напомним, что ранее Шеннон Бригс публично обратился к Владимиру Кличко.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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