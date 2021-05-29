Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Джошуа верит в то, что накажет Усика
Пусть верит
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров по организации боя его пидпочного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова специалиста цитирует Independent:
"Мы попытались устроить бой за звание абсолютного чемпиона по Фьюри, но нам опять напомнили о том, что есть еще один обязательный претендент - Александр Усик.
Если сделка состоится, если все поступят разумно, то мы устроим этот бой. Джошуа верит в то, что накажет Усика.
Джошуа - классический боец. Посмотрите на его резюме. Джошуа постоянно сражается с бойцами, от которых ему присылают письма с требованиями сделать бой. На определенном этапе мы не захотим, чтобы нам говорили о том, что нужно делать" - сказал он.
Напомним, что ранее Шеннон Бригс
Популярное сейчас
- СМИ: Шахтер готов заплатить до 40 млн евро за игрока Бенфики
- FAVBET: Зинченко сыграет в финале Лиги Чемпионов и забьет гол
- Челси необходим новый Дрогба: Тухель не может пойти в сезон-2021/22 только с Вернером и Хавертцем
- Усик – не единственный претендент на бой с Джошуа
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020