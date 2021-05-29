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Хорхе Линарес: ​​Ломаченко после поединка со мной уже не тот, кем был раньше

Бокс
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Возможно, он и прав

Хорхе Линарес: ​​Ломаченко после поединка со мной уже не тот, кем был раньше

UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский легковес Хорхе Линарес (45-7; 29 КО) рассказал, что думает о своем бывшем сопернике, украинце Василие Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует Behind The Gloves:

"Мой бой с Ломаченко был замечательным. Я показал настоящее шоу. Я проиграл тот бой, но мне плевать - это бесценный опыт.

Могу сказать, что Ломаченко после поединка со мной уже не тот, кем был раньше. Но я очень уважаю его.

Ломаченко должен начинать с нуля, чтобы получить новые большие возможности, так как он проиграл в последнем бою Теофимо Лопесу. Ему нужно усердно работать, чтобы получить еще один большой бой" - сказал он.

Напомним, что ранее Девин Хэйни рассказал о возможном поединке против Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Хорхе Линарес
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