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Хорхе Линарес: Ломаченко после поединка со мной уже не тот, кем был раньше
Возможно, он и прав
Мексиканский легковес Хорхе Линарес (45-7; 29 КО) рассказал, что думает о своем бывшем сопернике, украинце Василие Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует Behind The Gloves:
"Мой бой с Ломаченко был замечательным. Я показал настоящее шоу. Я проиграл тот бой, но мне плевать - это бесценный опыт.
Могу сказать, что Ломаченко после поединка со мной уже не тот, кем был раньше. Но я очень уважаю его.
Ломаченко должен начинать с нуля, чтобы получить новые большие возможности, так как он проиграл в последнем бою Теофимо Лопесу. Ему нужно усердно работать, чтобы получить еще один большой бой" - сказал он.
Напомним, что ранее Девин Хэйни
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