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Менеджер Уайлдера: Следующей целью будет бой с Джошуа

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Еще надо Фьюри пройти

Менеджер Уайлдера: Следующей целью будет бой с Джошуа

UA-Футбол
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Менеджер американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО) Шеkли Финкель рассказал, чего ожидает от боя своего подопечного против британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и поделился планами на будущее. Его слова цитирует SkySports:

"Уайлдер замечательный. Он хочет победы больше всего на свете, и он вкладывает в это все свое время.

У него также есть много навыков, которые он не демонстрировал в последнее время. Он говорит: "Соперникам нужно 12 раундов, а мне нужны две секунды".

Он определенно способен победить Фьюри. Опять же, он не является тем Деонтеем, которого мы знали в их втором бою. Мы будем стремиться удивить мир. Мы будем не особо удивлены, когда это произойдет, но все остальные будут шокированы. Очевидной следующей целью будет бой с Джошуа, но мы не можем пока думать об этом. Мы должны полностью сосредоточиться на этом бою с Фьюри" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн рассказал о бое Джошуа - Усик.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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