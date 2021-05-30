Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Я думаю, что бой Джошуа и Фьюри сорвали намеренно
Ничего себе заявления
Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО ) умышленно сорвала команда последнего. Его слова цитирует DAZN:
"Я думаю, что бой Джошуа и Фьюри сорвали намеренно. Эй Джей чувствовал, что Фьюри никогда не хотел драться. Я не знаю. Я не особо доверяю людям со стороны Фьюри. Некоторые люди не могли допустить, чтобы этот бой состоялся. Они хотели сохранить какой-то контроль.
Когда они говорят, что этот бой может состояться в декабре, кто знает?" - сказал он.
Напомним, что ранее менеджер Уайлдера
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Шевченко празднует гол Хавертца вместе с Абрамовичем
- Безумный Тухель, раздавленный Зинченко, синий триумф. ФОТО репортаж с финала Лиги Чемпионов
- Идеальный гол для торжественного момента. ВИДЕО гола бисиклетой в матче Металл - Кривбасс
- Бриггс: Усик для Джошуа не менее опасный, чем Фьюри
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО