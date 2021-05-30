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Эдди Хирн: Я думаю, что бой Джошуа и Фьюри сорвали намеренно

Бокс
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Ничего себе заявления

Эдди Хирн: Я думаю, что бой Джошуа и Фьюри сорвали намеренно

UA-Футбол
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Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО ) умышленно сорвала команда последнего. Его слова цитирует DAZN:

"Я думаю, что бой Джошуа и Фьюри сорвали намеренно. Эй Джей чувствовал, что Фьюри никогда не хотел драться. Я не знаю. Я не особо доверяю людям со стороны Фьюри. Некоторые люди не могли допустить, чтобы этот бой состоялся. Они хотели сохранить какой-то контроль.

Когда они говорят, что этот бой может состояться в декабре, кто знает?" - сказал он.

Напомним, что ранее менеджер Уайлдера озвучил желание организовать бой против Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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