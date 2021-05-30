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Теофимо Лопес отказывается давать реванш Ломаченко

Бокс
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Теофимо Лопес отказывается давать реванш Ломаченко

UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский легковес, абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не видит смысла в организации поединка против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует Tru School Sports:

"В этом нет никакого смысла. Я побил его. Я насчитал 9-3, не знаю, что там Лома насчитал. Вот что произошло - я сделал то, чего не должен был делать, но я сделал это. Многим людям пришлось смириться с этим, некоторые не знают, как это сделать. В этом и проблема.

Если бы всегда давал людям то, что они хотят, то они постоянно что-то требовали. Я сделал, что должен. Я побил Ломаченко, 9-3, как вы считаете - мне все равно, потому что я разбираюсь в боксе" - сказал он.

Напомним, что ранее Девин Хэйни победил Хорхе Линареса.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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