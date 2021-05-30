Теофимо Лопес отказывается давать реванш Ломаченко

Мексиканский легковес, абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не видит смысла в организации поединка против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует Tru School Sports:

"В этом нет никакого смысла. Я побил его. Я насчитал 9-3, не знаю, что там Лома насчитал. Вот что произошло - я сделал то, чего не должен был делать, но я сделал это. Многим людям пришлось смириться с этим, некоторые не знают, как это сделать. В этом и проблема.

Если бы всегда давал людям то, что они хотят, то они постоянно что-то требовали. Я сделал, что должен. Я побил Ломаченко, 9-3, как вы считаете - мне все равно, потому что я разбираюсь в боксе" - сказал он.