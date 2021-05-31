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Зрелищный бой Хэйни и Линареса: лучшие моменты. ВИДЕО
Отличный поединок
фото - boxingscene.com
В минувшую субботу Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в Лас-Вегасе единогласным решением судей остановил Хорхе Линареса (47-6, 29 КО) и защитил титул WBC в легком весе.
Ветеран из Венесуэлы устроил для молодого американского чемпиона сложнейший тест в карьере и даже несколько раз был близок к тому, чтобы сбить Хэйни с ног.
После победы над Линаресом Хэйни стал одним из главных претендентов на бой с экс-королем легкого веса Василием Ломаченко.
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