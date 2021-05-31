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Уайлдер: Хочу изуродовать Фьюри
Боксеры провоцируют друг друга
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что намерен не только победить обладателя соответствующего пояса Тайсона Фьюри, но и серьёзно изуродовать его в поединке. Третий бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.
"Мой настрой таков: хочется причинить ему невероятно сильную боль, изуродовать его так, чтобы его и родная мать не узнала", — приводит слова Уайлдера журналист Майк Бенсон в своём "твиттере".
В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе. На счету Фьюри 30 побед и одна ничья в профессиональном боксе, у Уайлдера 42 победы, одно поражение и одна ничья.
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