Отец Ломаченко может поучаствовать в подготовке Усика к бою с Джошуа

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO до конца лета может провести бой с WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Украинец в интервью для своего YouTube-канала не исключил, что в его тренировочном лагере появятся Анатолий Ломаченко и спортивный психолог Андрей Колосов.

"Я думаю, что это возможно, потому что мы постоянно беседуем о подготовке, о возможностях.

Я думаю, что эти мощные ребята, несмотря на то, что будут заняты, помогут мне в очередной раз", - сказал Усик.

Отец Ломаченко был в углу у Усика в финальном бою Суперсерии против Мурата Гассиева – тот поединок украинец выиграл с гигантским преимуществом на судейских записках.

Ожидается, что Усик и Джошуа выяснят сильнейшего в конце августа в Лондоне на Уэмбли или домашнем стадионе Тоттенхэма.