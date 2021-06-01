Хирн объявил, что не допустит промоутерских торгов по бою Усик – Джошуа

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) до 31 мая должен был договориться с обязательным претендентом WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО), но официально о поединке до сих пор не объявлено.

Промоутер двух боксеров Эдди Хирн попросил у WBO еще несколько дней и дал понять, что промоутерские торги не входят в его планы.

"Мы либо ударим по рукам, либо освободим титул. Я к тому, что мы не пойдем на промоутерские торги. И, кстати, я не виню WBO. На самом деле они были очень щедры к нам с нашим временем", - сказал британец.

По предварительной информации, бой Усик – Джошуа пройдет 21 или 28 августа в Лондоне на Уэмбли или домашнем стадионе Тоттенхэма.