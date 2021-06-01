Два года назад Руис нокаутировал Джошуа и поверг в шок весь мир бокса. ВИДЕО

Ровно два года назад, 1 июня 2019-го, в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа в дебютном бою за океаном сенсационно нокаутом проиграл Энди Руису и расстался со статусом непобедимого бойца.

Джошуа в третьем раунде отправил Руиса в нокдаун, но попытка британца добить претендента обернулась настоящим фиаско. До конца того же третьего раунда Руис дважды сбил чемпиона с ног и переломил ход боя. В седьмом раунде после еще одного падения Джошуа судья остановил бой.

Джошуа и Руис в конце 2019 года провели реванш. В Саудовской Аравии британец победил единогласным решением судей и вернул титулы в свои руки.