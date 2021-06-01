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Фьюри начал тренировочный лагерь перед третьим боем с Уайлдером

Бокс
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Тайсон настроен серьезно

Фьюри начал тренировочный лагерь перед третьим боем с Уайлдером

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) объявил о старте 8-недельного тренировочного лагеря перед третьим боем с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Я в зале, сегодня начинается лагерь, ребята. Восемь недель до того момента, как я окажусь перед Деонтеем Уайлдером и размажу его лицо. Не могу дождаться 24 июля", - сказал Фьюри.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился неоднозначной ничьей, а в реванше в феврале прошлого года Тайсон побил американца техническим нокаутом в седьмом раунде.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com

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