Фьюри начал тренировочный лагерь перед третьим боем с Уайлдером

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) объявил о старте 8-недельного тренировочного лагеря перед третьим боем с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Я в зале, сегодня начинается лагерь, ребята. Восемь недель до того момента, как я окажусь перед Деонтеем Уайлдером и размажу его лицо. Не могу дождаться 24 июля", - сказал Фьюри.

8 weeks camp.@BronzeBomber is getting smashed again! pic.twitter.com/lJ6xeaWGjJ