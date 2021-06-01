Василий Ломаченко порыбачил в США

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко порыбачил в Калифорнии. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

"День рыбалки", — написал Ломаченко.

Напомним, на данный момент Ломаченко пребывает в США, завершая подготовку к поединку с Масаёси Накатани. Встреча с японским боксёром состоится 26 июня.