  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Василий Ломаченко порыбачил в США
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Ломаченко порыбачил в США

Бокс
(1 голосов)

Украинец готовится к поединку с Накатани

Василий Ломаченко порыбачил в США

Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко порыбачил в Калифорнии. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

"День рыбалки", — написал Ломаченко.

Напомним, на данный момент Ломаченко пребывает в США, завершая подготовку к поединку с Масаёси Накатани. Встреча с японским боксёром состоится 26 июня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...