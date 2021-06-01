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Василий Ломаченко порыбачил в США
Украинец готовится к поединку с Накатани
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко порыбачил в Калифорнии. Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".
"День рыбалки", — написал Ломаченко.
Напомним, на данный момент Ломаченко пребывает в США, завершая подготовку к поединку с Масаёси Накатани. Встреча с японским боксёром состоится 26 июня.
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