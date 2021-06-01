Теофимо Лопес готов провести выставочный бой с Флойдом Мейвезером

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес заявил, что хочет провести поединок с Флойдом Мейвезером.

"Да, я действительно очень хочу провести выставочный бой с Мейвезером. Мои слова — не чушь, я говорю честно. Не вижу причин, по которым мы не можем этого сделать. Меня спросили, с кем из знаменитостей я хотел бы подраться, и я ответил, что с Мейвезером. В боксе Мейвезер — знаменитость. Он уже не боксёр, а селебрити, поэтому он просто собирает чеки и обналичивает их. Так что почему бы и нет.

Я уважаю Флойда. Впервые встретил его в восемь лет. Он подписал мне открытку. Думаю, именно в тот день он меня благословил. Я ценю Мейвезера, но делаю своё дело. У меня нет никакого неуважения. Обожаю Флойда, и есть много ребят, которые делали то же самое и продолжают делать", — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA.