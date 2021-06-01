Усик: Ломаченко продолжает быть в топе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик высказался о своём близком друге и экс-чемпионе мира в трёх весовых категориях Василие Ломаченко. По его словам, у него не возникнет проблем с психологией, даже невзирая на травмы и поражения.

"Василий Анатольевич — очень топовый спортсмен. И он продолжает быть в топе, несмотря на ограбление. Но так бывает. Но всё зависит от того, как будет вести себя тело. Психологически это очень устойчивый и сосредоточенный молодой человек. Я его очень много лет знаю. И видел всю его работу, которую он делает. Психологически, я думаю, он очень мощный. Причём, что рядом есть Анатолий Николаевич — ещё мощнее.

И многоуважаемый большой аудиторией Андрей Борисович, который помогает и ему, и мне быть устойчивым психологически. Так что, я думаю, всё зависит от того, как себя будет вести тело от нагрузки. Готовится он тоже уже долго. Посмотрим. Это безумно трудолюбивый человек, который отдаёт всего себя этому замечательному виду спорта", — сказал Усик в интервью, размещённом на канале Usyk17 в YouTube.

Напомним, 26 июня Ломаченко впервые выйдет на ринг после поражения от Теофимо Лопеса.