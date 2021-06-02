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Усик обратился к Джошуа: Я чую твой запах

Бокс
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Александр включился в раскрутку боя

Усик обратился к Джошуа: Я чую твой запах

Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO ориентировочно в конце августа должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

На своей странице в Instagram Усик намекнул, что бой вскоре получит официальное подтврждение.

"Я чую твой запах", - написал экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Бой между Усиком и Джошуа может пройти в Лондоне на Уэмбли или на домашнем стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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