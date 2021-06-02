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Усик обратился к Джошуа: Я чую твой запах
Александр включился в раскрутку боя
Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO ориентировочно в конце августа должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
На своей странице в Instagram Усик намекнул, что бой вскоре получит официальное подтврждение.
"Я чую твой запах", - написал экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.
Бой между Усиком и Джошуа может пройти в Лондоне на Уэмбли или на домашнем стадионе Тоттенхэма.
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