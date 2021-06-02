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Бой Ломаченко с Накатани пройдет при полных трибунах
Давно такого не было
Власти округа Кларк, к которому относится Лас-Вегас, накануне официально разрешили на 100% заполнять арены, рестораны и другие места массового скопления людей.
Таким образом, экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) свой следующий бой сможет провести с болельщиками. Украинец 26 июня в Virgin Hotels встретится с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Вживую бой Ломаченко – Накатани смогут посетить около 4 тысяч человек.
После наступления пандемии коронавируса Василий Ломаченко провел только один бой – в октябре 2020 года украинец единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу.
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