  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бой Ломаченко с Накатани пройдет при полных трибунах
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Ломаченко с Накатани пройдет при полных трибунах

Бокс
(1 голосов)

Давно такого не было

Бой Ломаченко с Накатани пройдет при полных трибунах

Новина українською

Власти округа Кларк, к которому относится Лас-Вегас, накануне официально разрешили на 100% заполнять арены, рестораны и другие места массового скопления людей.

Таким образом, экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) свой следующий бой сможет провести с болельщиками. Украинец 26 июня в Virgin Hotels встретится с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Вживую бой Ломаченко – Накатани смогут посетить около 4 тысяч человек.

После наступления пандемии коронавируса Василий Ломаченко провел только один бой – в октябре 2020 года украинец единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Бокс Масайоши Накатани
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...