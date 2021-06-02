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Уайлдер подсел на танцы перед третьим боем с Фьюри. ВИДЕО

Бокс
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В тренировочном лагере американца весело

Уайлдер подсел на танцы перед третьим боем с Фьюри. ВИДЕО

Новина українською

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) через суд добился от Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) третьего боя. Два гиганта вновь встретятся на ринге 24 июля.

На своей странице в Instagram Уайлдер показал, как проходят его тренировки перед очередным столкновением с Фьюри. Нет, бокса не ждите – «Бронзовый бомбардировщик» вместе со своим тренером Маликом Скоттом ударился в танцы.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри с двумя нокдаунами от американца завершился вничью, а в реванше в феврале прошлого года Тайсон побил американца техническим нокаутом в седьмом раунде.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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