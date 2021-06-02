Джошуа перед боем с Усиком увлекся шахматами. ФОТО

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) показал в Instagram, чем занимается в перерывах между изнурительными тренировками в зале и на ринге.

Британец увлеченно играет в шахматы. Видимо, его оппонентом является кто-то из тренеров или спарринг-партнеров.

"Ферзь защищает короля", - написал Джошуа.

Ожидается, что Энтони Джошуа в конце августа проведет бой с обязательным претендентом WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО). Поединок двух олимпийских чемпионов может принять Уэмбли или домашний стадион Тоттенхэма.