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Джошуа перед боем с Усиком увлекся шахматами. ФОТО
Развивает не только мышцы, но и голову
Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) показал в Instagram, чем занимается в перерывах между изнурительными тренировками в зале и на ринге.
Британец увлеченно играет в шахматы. Видимо, его оппонентом является кто-то из тренеров или спарринг-партнеров.
"Ферзь защищает короля", - написал Джошуа.
Ожидается, что Энтони Джошуа в конце августа проведет бой с обязательным претендентом WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО). Поединок двух олимпийских чемпионов может принять Уэмбли или домашний стадион Тоттенхэма.
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