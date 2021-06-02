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Тайсон Фьюри провел спарринг с 205-сантиметровым боксёром из Казахстана
Соответствующее фото было опубликовано на странице казахстанца
Казахстанский боксёр Иван Дычко опубликовал в своём "инстаграме" фотографию, на которой изображён он и действующий чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри. В настоящее время Фьюри находится в Майами, где готовится к третьему поединку с экс-чемпионом американцем Деонтеем Уайлдером, а одним из его спарринг-партнёров является Дычко, чей рост составляет 205 см.
"Если хочешь стать лучшим, надо работать с лучшими", — подписал он фото.
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