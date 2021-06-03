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Красюк: Хватит Джошуа смелости выйти и проиграть Усику?

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Красюк: Хватит Джошуа смелости выйти и проиграть Усику?

фото - skysports.com

Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO ориентировочно в конце августа должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк в комментарии для Sky Sports выразил сомнения в чемпионских качествах Джошуа.

"Мы ждем решения Короля Джошуа. Хватит ли ему храбрости, чтобы быть свергнутым Усиком.

Будет ли заключена сделка? Я понятия не имею. Мы ждем его решения", - сказал Красюк.

Всемирная боксерская организация ранее потребовала от Джошуа договориться с Усиком до 31 мая. Позднее промоутер британца Эдди Хирн намекнул, что ему нужно больше времени для согласования сделки.

Бой Джошуа – Усик может пройти в конце августа на Уэмбли или домашнем стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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