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Уайлдер: Фьюри жульничал, ему помог мой тренер
Американец так и не признал поражение
Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в феврале прошлого года техническим нокаутом уступил Тайсону Фьюри (30-0-1, 22 КО) и потерял титул WBC в супертяжелом весе.
Уайлдер считает, что невероятное преображение Фьюри по сравнению с первым боем объясняется мошенничеством с перчатками.
"Перчатки не гнуться так, как это было у Фьюри. Запястье в перчатках не гнется так, если там нет двойного дна. Перчатка должна прилегать плотно. Там не должно быть свободное пространство.
Мы ведь знаем, что в кулаках Фьюри нет мощи. Он дал мне все, на что горазд, но я выдержал те удары. Но я знал, что со мной что-то не так. Ему помог мой тренер, который выбросил полотенце в знак капитуляции.
Послушайте, Фьюри ведь и раньше жульничал, его обвиняли в этом. Его обвиняли в использовании запрещенных препаратов. Так почему же вы верите ему, а не мне? Почему вы говорите, что я соврал? Почему вы верите словам жулика?", - сказал Уайлдер.
Третий бой между Уайлдером и Фьюри пройдет 24 июля в Лас-Вегасе.
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