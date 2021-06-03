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Уайлдер: Фьюри жульничал, ему помог мой тренер

Бокс
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Американец так и не признал поражение

Уайлдер: Фьюри жульничал, ему помог мой тренер

Новина українською

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в феврале прошлого года техническим нокаутом уступил Тайсону Фьюри (30-0-1, 22 КО) и потерял титул WBC в супертяжелом весе.

Уайлдер считает, что невероятное преображение Фьюри по сравнению с первым боем объясняется мошенничеством с перчатками.

"Перчатки не гнуться так, как это было у Фьюри. Запястье в перчатках не гнется так, если там нет двойного дна. Перчатка должна прилегать плотно. Там не должно быть свободное пространство.

Мы ведь знаем, что в кулаках Фьюри нет мощи. Он дал мне все, на что горазд, но я выдержал те удары. Но я знал, что со мной что-то не так. Ему помог мой тренер, который выбросил полотенце в знак капитуляции.

Послушайте, Фьюри ведь и раньше жульничал, его обвиняли в этом. Его обвиняли в использовании запрещенных препаратов. Так почему же вы верите ему, а не мне? Почему вы говорите, что я соврал? Почему вы верите словам жулика?", - сказал Уайлдер.

Третий бой между Уайлдером и Фьюри пройдет 24 июля в Лас-Вегасе.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дионтей Уайлдер
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