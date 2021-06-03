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Энтони Джошуа похвастался часами за 167 тысяч долларов

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Соответствующее фото он опубликовал в инстаграме

Энтони Джошуа похвастался часами за 167 тысяч долларов

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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа показал в "сториз" своего "инстаграма" свои новые часы от известного бренда. По информации GQ, такие часы стоят около 118 тыс. фунтов стерлингов (примерно $ 167 тыс).

Энтони Джошуа похвастался часами за 167 тысяч долларов - изображение 1

Напомним, следующим соперником Джошуа должен был стать обладатель пояса WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри, однако бой с ним сорвался, поскольку Фьюри проведёт третий поединок с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. Вероятно, следующим соперником британского боксёра станет украинец Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе.

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В статье: Энтони Джошуа
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