Энтони Джошуа похвастался часами за 167 тысяч долларов

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа показал в "сториз" своего "инстаграма" свои новые часы от известного бренда. По информации GQ, такие часы стоят около 118 тыс. фунтов стерлингов (примерно $ 167 тыс).

Напомним, следующим соперником Джошуа должен был стать обладатель пояса WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри, однако бой с ним сорвался, поскольку Фьюри проведёт третий поединок с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. Вероятно, следующим соперником британского боксёра станет украинец Александр Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе.