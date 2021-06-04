Хирн: Сделали Усику честное предложение

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, на каком этапе находятся переговоры по бою между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Мы сделали Усику очень даже честное, на наш взгляд, предложение. Так что никаких договоренностей у нас пока что нет. Джошуа хочет провести с ним бой, мы все этого хотим. Но если договориться не удастся, то мы пойдем другим путем.

Джошуа никогда прежде не отказывался от боя со своим обязательным претендентом, он никого не избегал. То же самое и с Усиком. Без проблем, он проведет с ним бой. Он не отказывается, он его не боится. Мы его не боимся", - сказал Хирн.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джошуа и Усик могут провести бой в конце августа на Уэмбли или на домашнем стадионе Тоттенхэма.