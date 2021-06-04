Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хирн рассказал, кто кроме Усика претендует на бой с Джошуа
Посмотрим, чем все закончится
Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO ориентировочно в конце августа должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что у британца хватает альтернативных вариантов в том случае, если переговоры с Усиком зайдут в тупик.
"Альтернативный вариант? Их несколько: реванш с Диллианом Уайтом, третий бой с Энди Руисом или же схватка с Луисом Ортисом. Но Усик остается приоритетом.
Хотя теперь мы уже не уверены, что есть какой-то смысл держать все пояса и верить в бой за звание абсолюта. Мы больше не верим ничему из того, о чем говорят в команде Тайсона Фьюри. А если так, то какой смысл удерживать все пояса? Мы просто хотим бой с Усиком. Дело не в титуле", - сказал босс Matchroom Boxing.
Если Джошуа откажется от титула WBO, то соперником Усика, вероятней всего, станет еще один британец Джо Джойс.
Популярное сейчас
- Канал Украина покажет матч сборной с Кипром в записи
- Шахтер улучшил предложение по трансферу Педриньо
- Шевченко: Судаков выглядел очень хорошо, будем и дальше его проверять
- Уайт пророчит Усику провал в бою с Джошуа
- Мбаппе в шоке: фокусник украл вспышку с его телефона
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО