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Хирн рассказал, кто кроме Усика претендует на бой с Джошуа

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Посмотрим, чем все закончится

Хирн рассказал, кто кроме Усика претендует на бой с Джошуа

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Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO ориентировочно в конце августа должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что у британца хватает альтернативных вариантов в том случае, если переговоры с Усиком зайдут в тупик.

"Альтернативный вариант? Их несколько: реванш с Диллианом Уайтом, третий бой с Энди Руисом или же схватка с Луисом Ортисом. Но Усик остается приоритетом.

Хотя теперь мы уже не уверены, что есть какой-то смысл держать все пояса и верить в бой за звание абсолюта. Мы больше не верим ничему из того, о чем говорят в команде Тайсона Фьюри. А если так, то какой смысл удерживать все пояса? Мы просто хотим бой с Усиком. Дело не в титуле", - сказал босс Matchroom Boxing.

Если Джошуа откажется от титула WBO, то соперником Усика, вероятней всего, станет еще один британец Джо Джойс.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
Vringe.com

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