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Рой Джонс сделал прогноз на бой Мейвезера с Полом
Экс-чемпион поддерживает Флойда
Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс рассказал об ожиданиях от поединка экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который пройдёт в Майами (штат Флорида, США) в ночь с 6 на 7 июня мск. По мнению Джонса, Мейвезер без проблем победит Пола.
"Речь идёт о лучшем боксёре в истории в плане защиты. Зацепить его будет очень трудно. Поэтому я не даю мальчику ни единого шанса.
Послушайте, это же Флойд Мейвезер. Вы серьёзно? Если бы Пол был размером с Майка Тайсона, тогда другое дело. Но это не так", — приводит слова Джонса TMZ.
Поединок Мейвезер — Пол будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке победа станет возможна только нокаутом.
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