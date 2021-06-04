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Рой Джонс сделал прогноз на бой Мейвезера с Полом

Бокс
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Экс-чемпион поддерживает Флойда

Рой Джонс сделал прогноз на бой Мейвезера с Полом

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Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс рассказал об ожиданиях от поединка экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который пройдёт в Майами (штат Флорида, США) в ночь с 6 на 7 июня мск. По мнению Джонса, Мейвезер без проблем победит Пола.

"Речь идёт о лучшем боксёре в истории в плане защиты. Зацепить его будет очень трудно. Поэтому я не даю мальчику ни единого шанса.

Послушайте, это же Флойд Мейвезер. Вы серьёзно? Если бы Пол был размером с Майка Тайсона, тогда другое дело. Но это не так", — приводит слова Джонса TMZ.

Поединок Мейвезер — Пол будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке победа станет возможна только нокаутом.

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В статье: Флойд Мейвезер Рой Джонс
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