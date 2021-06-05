Эдди Хирн рассказал, когда состоится бой Усик - Джошуа

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), сообщил, что они близки к подписанию контракта на бой с обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Собственно говоря, этим утром я несколько раз говорил по телефону с Алексом Красюком. Пятница – тот день, когда WBO должна объявить о промоутерский торгах, но это дает нам еще неделю перед тем, как они состоятся.

Мы достаточно близки к заключению сделки с Александром Усиком. Эй Джей уже отошел от разочарования из-за срыва боя с Фьюри. Он очень гордый человек, ему нравится принимать все вызовы, а Усик – это очень опасный вызов. Очень вероятно, что вы увидите бой Джошуа – Усик в конце лета", - сказал Хирн.