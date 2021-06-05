Брат Фьюри: Бой с Усиком - слишком большой риск для Джошуа

Брат чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Томми Фьюри заявил, что чемпион по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может не согласиться на бой против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) из-за слишком больших рисков для британца.

"Я не знаю, как поступит Джошуа. Возможно, он не будет драться с Усиком. Я думаю, что это слишком большой риск для него. Он знает, какие деньги уготованы ему с Тайсоном, и его команда не захочет идти на любой риск. Они сделали это перед боем с Руисом - и посмотрите, что произошло. Так что они не захотят повторения той истории.

Если Джошуа освободит титул, это меня не удивит. Но если они подерутся, то это будет еще один отличный поединок. Поэтому мы не знаем, что тут можно сказать" - сказал он.