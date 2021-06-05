  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Брат Фьюри: Бой с Усиком - слишком большой риск для Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брат Фьюри: Бой с Усиком - слишком большой риск для Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Не поспоришь

Брат Фьюри: Бой с Усиком - слишком большой риск для Джошуа

UA-Футбол
Новина українською

Брат чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Томми Фьюри заявил, что чемпион по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может не согласиться на бой против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) из-за слишком больших рисков для британца.

"Я не знаю, как поступит Джошуа. Возможно, он не будет драться с Усиком. Я думаю, что это слишком большой риск для него. Он знает, какие деньги уготованы ему с Тайсоном, и его команда не захочет идти на любой риск. Они сделали это перед боем с Руисом - и посмотрите, что произошло. Так что они не захотят повторения той истории.

Если Джошуа освободит титул, это меня не удивит. Но если они подерутся, то это будет еще один отличный поединок. Поэтому мы не знаем, что тут можно сказать" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн объявил примерное время поединка Усик - Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...