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Теофимо Лопес: Готовимся обезглавить Джорджа Камбососа

Бокс
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Очень самонадеянно

Теофимо Лопес: Готовимся обезглавить Джорджа Камбососа

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал о своем плане на бой против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). Его слова цитирует CompuBoxTV:

"Сейчас мы точим свой меч. Готовимся обезглавить Джорджа Камбососа. И честно, я готовлюсь насадить на пику его голову с высунутым языком, и идти к следующему.

У меня целый набор голов, которые я снес. Насадил я и голову Ломаченко, он находится там же. Кем бы вы все его не представляли, считали его богом в боксе.

Нет, он не бог. Есть только один бог. И это не Теофимо, а тот, кто сверху. Так что я отрубил ему голову. Прямо сейчас я только и убиваю этих демонов" - сказал он.

Напомним, что ранее брат Тайсона Фьюри поделился впечатлениями о бое Усик - Джошуа.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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