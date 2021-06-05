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Теофимо Лопес: Готовимся обезглавить Джорджа Камбососа
Очень самонадеянно
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал о своем плане на бой против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). Его слова цитирует CompuBoxTV:
"Сейчас мы точим свой меч. Готовимся обезглавить Джорджа Камбососа. И честно, я готовлюсь насадить на пику его голову с высунутым языком, и идти к следующему.
У меня целый набор голов, которые я снес. Насадил я и голову Ломаченко, он находится там же. Кем бы вы все его не представляли, считали его богом в боксе.
Нет, он не бог. Есть только один бог. И это не Теофимо, а тот, кто сверху. Так что я отрубил ему голову. Прямо сейчас я только и убиваю этих демонов" - сказал он.
Напомним, что ранее брат Тайсона Фьюри
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