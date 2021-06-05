Промоутер Усика: В ближайшее время ожидайте хорошие новости

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что переговоры об организации боя его подопечного против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) находятся на финальной стадии. Его слова цитирует tribuna.ua:

"У нас идет все по плану. Многое сказать не могу, но в ближайшее время ожидайте хорошие новости. Мы находимся на финальной стадии договоренностей" - сказал он.