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Промоутер Усика: В ближайшее время ожидайте хорошие новости

Бокс
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Скоро бой будет официально подтвержден

Промоутер Усика: В ближайшее время ожидайте хорошие новости

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что переговоры об организации боя его подопечного против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) находятся на финальной стадии. Его слова цитирует tribuna.ua:

"У нас идет все по плану. Многое сказать не могу, но в ближайшее время ожидайте хорошие новости. Мы находимся на финальной стадии договоренностей" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн назвал вероятное время проведения боя Джошуа - Усик.

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В статье: Александр Усик
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