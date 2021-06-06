Мейвезер - Пол: Результаты официальной церемонии взвешивания

В Майами (США) состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу, главным событием которого станет бой между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Майвезером и известным блоггером Логаном Полом.

Так, под последним весы показали цифру 85,9 кг ., в то время как под легендарным американцем - всего 70,3 кг .

Отметим, что поединок Мейвезер - Пол состоится в ночь с 6 на 7 июня, ориентировочное начало - в 05:00 по Киеву .