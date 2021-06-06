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Мейвезер - Пол: Результаты официальной церемонии взвешивания
Разница колоссальная
фото - boxingscene.com
В Майами (США) состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу, главным событием которого станет бой между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Майвезером и известным блоггером Логаном Полом.
Так, под последним весы показали цифру 85,9 кг., в то время как под легендарным американцем - всего 70,3 кг.
Отметим, что поединок Мейвезер - Пол состоится в ночь с 6 на 7 июня, ориентировочное начало - в 05:00 по Киеву.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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