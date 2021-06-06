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Мейвезер - Пол: Результаты официальной церемонии взвешивания

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Мейвезер - Пол: Результаты официальной церемонии взвешивания

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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В Майами (США) состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу, главным событием которого станет бой между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Майвезером и известным блоггером Логаном Полом.

Так, под последним весы показали цифру 85,9 кг., в то время как под легендарным американцем - всего 70,3 кг.

Отметим, что поединок Мейвезер - Пол состоится в ночь с 6 на 7 июня, ориентировочное начало - в 05:00 по Киеву.

Напомним, что ранее промоутер Усика анонсировал бой своего подопечного против Джошуа.

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В статье: Флойд Мейвезер
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