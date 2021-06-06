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Теофимо Лопес о бое с Хэйни: Ему не удастся пропетлять

Бокс
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Теофимо Лопес о бое с Хэйни: Ему не удастся пропетлять

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, что после боя с австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) он проведет поединок с регулярным чемпионом по версии WBC Девином Хэйни (26-0, 15 КО).

"19 июня я избавлюсь от своего соперника, а потом пойду за Хэйни. Это будет в следующем бою. Ему не удастся пропетлять. Ты слишком много болтал, и я не могу дождаться, когда покажу всем, какая ты подделка, насколько ты липовый. Я должен выбить тебя из этой боксерской игры, поскольку ты не заслуживаешь в ней находиться. Вот как я считаю.

Хэйни загнан в угол. Когда я сделаю свою работу с Камбососом, он почувствует эту энергию, если посетит бой. Так же было и с Ломаченко во время поединка с Ричардом Комми. Он почувствовал мою энергию. После этого Хэйни не сможет слиться. Ему не удастся сбросить пояс или сделать его вакантным, потому что все увидят, что он боится Теофимо" - сказал он.

Напомним, что ранее Мейвезер и Пол прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком.

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В статье: Теофимо Лопес Девин Хэйни
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