Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес о бое с Хэйни: Ему не удастся пропетлять
Комментарий чемпиона
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, что после боя с австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) он проведет поединок с регулярным чемпионом по версии WBC Девином Хэйни (26-0, 15 КО).
"19 июня я избавлюсь от своего соперника, а потом пойду за Хэйни. Это будет в следующем бою. Ему не удастся пропетлять. Ты слишком много болтал, и я не могу дождаться, когда покажу всем, какая ты подделка, насколько ты липовый. Я должен выбить тебя из этой боксерской игры, поскольку ты не заслуживаешь в ней находиться. Вот как я считаю.
Хэйни загнан в угол. Когда я сделаю свою работу с Камбососом, он почувствует эту энергию, если посетит бой. Так же было и с Ломаченко во время поединка с Ричардом Комми. Он почувствовал мою энергию. После этого Хэйни не сможет слиться. Ему не удастся сбросить пояс или сделать его вакантным, потому что все увидят, что он боится Теофимо" - сказал он.
Напомним, что ранее Мейвезер и Пол
Популярное сейчас
- Юран заявил, что украинские футболисты боятся комментировать новую форму сборной
- Без Сидорчука, но с Цыганковым. Заявка сборной Украины на матч с Кипром
- УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины
- Промоутер Усика: В ближайшее время ожидайте хорошие новости
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО