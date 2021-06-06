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Лопес о бое Ломаченко - Накатани: Это солидный поединок, желаю успеха им обоим
Комментарий чемпиона
Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) поделился впечатлениями о поединке Ломаченко - Накатани. Его слова цитирует CompuBox TV:
"Ломаченко против Накатани - это хороший бой. Одно, что я могу сказать о Ломаченко, - он не петляет от боев. Даже когда я нокаутировал Ричарда Комми, хотя тогда он не понял, что я сделал. Он был шокирован. Поэтому я думаю, что Ломаченко нужно отдать должное. Многие ребята не хотят вызывать его, поскольку он все еще топовый боец.
Что касается Накатани, то это не отброс. Многие бойцы не понимают, что он неудобный, высокий, длинный парень. Посмотрите, что он сделал с пуэрториканцем. Я не хочу называть его имя. Это солидный бой, и я желаю успеха им обоим. У них однозначно есть нечто общее - они проиграли мне" - сказал он.
Напомним, что ранее Лопес
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