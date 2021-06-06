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Виталий Кличко оригинально поздравил журналистов с профессиональным праздником. Фото

Бокс
(1 голосов)

Действительно необычно     

Виталий Кличко оригинально поздравил журналистов с профессиональным праздником. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, легенда мирового бокса и мэр Киева Виталий Кличко поздравил журналистов с их профессиональным праздником. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Мейвезер и Пол прошли церемонию взвешивания перед боем.

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В статье: Виталий Кличко
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