Виталий Кличко оригинально поздравил журналистов с профессиональным праздником. Фото

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, легенда мирового бокса и мэр Киева Виталий Кличко поздравил журналистов с их профессиональным праздником. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Мейвезер и Пол прошли церемонию взвешивания перед боем.