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Сергей Деревянченко на спарринге отхватил у молодого и амбициозного соперника. Видео

Бокс
(1 голосов)

Как не стыдно)

Сергей Деревянченко на спарринге отхватил у молодого и амбициозного соперника. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко (14-3, 10 КО) провел спарринг с сыном бывшего боксера, а ныне тренера Ивана Голуба, юным Александром. Как можем видеть из опубликованного видео, бой получился довольно конкурентным.

Напомним, что ранее Виталий Кличко оригинально поздравил журналистов с профессиональным праздником.

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В статье: Сергей Деревянченко
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