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Сергей Деревянченко на спарринге отхватил у молодого и амбициозного соперника. Видео
Как не стыдно)
Украинский средневес Сергей Деревянченко (14-3, 10 КО) провел спарринг с сыном бывшего боксера, а ныне тренера Ивана Голуба, юным Александром. Как можем видеть из опубликованного видео, бой получился довольно конкурентным.
Напомним, что ранее Виталий Кличко
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