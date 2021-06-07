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Мейвезер в выставочном бою не смог нокаутировать блогера
Зато денег заработал целый вагон
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях непобедимый Флойд Мейвезер накануне в Майами провел выставочный бой против раскрученного блогера YouTube Логана Пола.
8-раундовый поединок без объявления судейских записок прошел полную дистанцию. Мейвезер за счет класса ожидаемо доминировал, но Полу удалось удивить публику и продержаться все 24 минуты.
По неофициальным судейским запискам портала BoxingScene Мейвезер выиграл у Пола 7 из 8 раундов.
Мейвезер в бою с Полом нанес 43 точных удара против 18 у блогера YouTube.
Выставочный бой со звездой интернета принесет Флойду Мейвезеру около 100 миллионов долларов.
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