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Мейвезер в выставочном бою не смог нокаутировать блогера

Бокс
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Зато денег заработал целый вагон

Мейвезер в выставочном бою не смог нокаутировать блогера

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях непобедимый Флойд Мейвезер накануне в Майами провел выставочный бой против раскрученного блогера YouTube Логана Пола.

8-раундовый поединок без объявления судейских записок прошел полную дистанцию. Мейвезер за счет класса ожидаемо доминировал, но Полу удалось удивить публику и продержаться все 24 минуты.

По неофициальным судейским запискам портала BoxingScene Мейвезер выиграл у Пола 7 из 8 раундов.

Мейвезер в бою с Полом нанес 43 точных удара против 18 у блогера YouTube.

Выставочный бой со звездой интернета принесет Флойду Мейвезеру около 100 миллионов долларов.

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В статье: Бокс Флойд Мейвезер
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