Мейвезер в выставочном бою не смог нокаутировать блогера

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях непобедимый Флойд Мейвезер накануне в Майами провел выставочный бой против раскрученного блогера YouTube Логана Пола.

8-раундовый поединок без объявления судейских записок прошел полную дистанцию. Мейвезер за счет класса ожидаемо доминировал, но Полу удалось удивить публику и продержаться все 24 минуты.

По неофициальным судейским запискам портала BoxingScene Мейвезер выиграл у Пола 7 из 8 раундов.

Мейвезер в бою с Полом нанес 43 точных удара против 18 у блогера YouTube.

Выставочный бой со звездой интернета принесет Флойду Мейвезеру около 100 миллионов долларов.