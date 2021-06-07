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Мейвезер – Пол: лучшие моменты выставочного боя. ВИДЕО
Смотрим, как легенда бокса развлекался с блогером YouTube
фото - boxingscene.com
Легендарный Флойд Мейвезер накануне в Майами провел 8-раундовый выставочный бой против звездного блогера Логана Пола.
Поединок проходил без судей за рингом, поэтому единственным вариантом победы был нокаут. Мейвезер нокаутировать Пола не сумел.
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