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Мейвезер: Мог бы нокаутировать Пола в первом раунде

Бокс
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Мейвезер: Мог бы нокаутировать Пола в первом раунде

фото - boxingscene.com

Новина українською

Накануне бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в Майами провел выставочный бой с блогером YouTube Логаном Полом. 8-раундовый поединок без судей за рингом завершился без объявления победителя.

"Я бы мог нокаутировать этого парня в стартовом раунде, но тогда болельщики сказали бы: "И за вот это вот мы заплатили деньги?".

Сколько я заработал? На раскрутке я уже поднял около 30 миллионов долларов США. Сколько получится итого? Думаю, где-то от 50 до 100 миллионов баксов.

Скорее всего, что больше никаких боев не будет. Реванш с Логаном? 100% нет!", - сказал Мейвезер.

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В статье: Бокс Флойд Мейвезер
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