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Мейвезер подколол Пакьяо после боя с Полом
Флойд упрекнул Мэнни в отсутствии денег
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, после того как провёл поединок с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, подколол своего бывшего соперника Мэнни Пакьяо, экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях. В мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей.
"Пакьяо в таком возрасте вынужден сражаться, и это печально. У меня же с финансами всё в порядке, и я хочу, чтобы все это слышали.
Многие будут говорить, мол, Флойду нужен был этот бой. Нет, у меня всё в порядке", — приводит слова Мейвезера Mirror.
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
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