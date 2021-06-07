Мейвезер подколол Пакьяо после боя с Полом

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, после того как провёл поединок с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, подколол своего бывшего соперника Мэнни Пакьяо, экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях. В мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей.

"Пакьяо в таком возрасте вынужден сражаться, и это печально. У меня же с финансами всё в порядке, и я хочу, чтобы все это слышали.

Многие будут говорить, мол, Флойду нужен был этот бой. Нет, у меня всё в порядке", — приводит слова Мейвезера Mirror.

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.