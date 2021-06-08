Тайсон призвал Мейвезера провести бой с Пакьяо

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер на прошлой неделе в выставочном бою не смог нокаутировать блогера Логана Пола.

Майк Тайсон считает, что Мейвезер еще не сказал своего последнего слова в профессиональном боксе.

"Думаю, Флойду не стоит останавливаться на этом. Но не думаю, что ему стоит и впредь драться в лимите крузервейта. Думаю, ему стоит драться с парнями из его весовой категории. Дерись лучше снова с Мэнни Пакьяо! Оставайся в форме!

Думаю, в бою с Полом ему было намного тяжелее, чем он предполагал до поединка. Вопрос в том, как Флойд готовился к этому бою? Он спарринговал с крузерами?

Уверен, что Флойд чувствовал на себе удары Пола, ведь тот всё же огромный мужик и бьёт куда тяжелее, чем полусредневесы. Думаю, Флойд извлек урок из этого боя. Если бы он вновь дрался с Мэнни, то заработал бы куда больше денег", - сказал «Железный Майк».

Сам Майк Тайсон в прошлом году вернулся на ринг в выставочном бою против Роя Джонса.