Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон призвал Мейвезера провести бой с Пакьяо
Готов ли к этому Флойд?
boxingscene.com
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер на прошлой неделе в выставочном бою не смог нокаутировать блогера Логана Пола.
Майк Тайсон считает, что Мейвезер еще не сказал своего последнего слова в профессиональном боксе.
"Думаю, Флойду не стоит останавливаться на этом. Но не думаю, что ему стоит и впредь драться в лимите крузервейта. Думаю, ему стоит драться с парнями из его весовой категории. Дерись лучше снова с Мэнни Пакьяо! Оставайся в форме!
Думаю, в бою с Полом ему было намного тяжелее, чем он предполагал до поединка. Вопрос в том, как Флойд готовился к этому бою? Он спарринговал с крузерами?
Уверен, что Флойд чувствовал на себе удары Пола, ведь тот всё же огромный мужик и бьёт куда тяжелее, чем полусредневесы. Думаю, Флойд извлек урок из этого боя. Если бы он вновь дрался с Мэнни, то заработал бы куда больше денег", - сказал «Железный Майк».
Сам Майк Тайсон в прошлом году вернулся на ринг в выставочном бою против Роя Джонса.
Популярное сейчас
- Вылет сборной Украины в Румынию перенесли на вечер: известна причина
- Военная хитрость и бандеровское заклинание: Как российское ТВ обсуждает форму сборной Украины - ВИДЕО
- "Всегда болел и буду болеть за сборную Украины". Леоненко извинился за скандальное высказывание
- Эдди Хирн рассказал, когда состоится бой Усик - Джошуа
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО