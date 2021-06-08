Хирн рассказал, каким должен быть план Джошуа на бой с Усиком

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO ориентировочно в конце августа должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Глава промоутерской компании Matchrooom Boxing Эдди Хирн в комментарии для BoxingScene поделился своими мыслями о поединке.

"Джошуа нужно быть беспощадным. Ему не стоит боксировать с Усиком. Он должен выйти, лишить его пространства и вынести. Думаю, таким должен быть план на бой", - сказал Хирн.

Усик и Джошуа могут провести бой в конце августа в Лондоне на Уэмбли или в чаше домашнего стадиона Тоттенхэма.