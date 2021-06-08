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Гонорары Мейвезера и Пола могут быть ниже

Бокс
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Все из-за проблем с просмотром их боя по Showtime

Гонорары Мейвезера и Пола могут быть ниже

Новина українською

Пользователи раскритиковали телесеть Showtime из-за технических трудностей с просмотром выставочного поединка бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом. Бой транслировался в потоковом приложении телекомпании. Цена трансляции составила $ 50. Из-за технических проблем Shpwtime доход от платных трансляций (Pay Per View) Мейвейзера и Пола может быть ниже.

Вот лишь некоторые сообщения пользователей "Твиттера" по этому поводу:

"Почему моё приложение Showtime не работает? Приложение рухнуло и не работает, пожалуйста, верните деньги. Господа в Showtime, я хотел бы вернуть свои деньги, это неприемлемо и непрофессионально".

Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

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В статье: Флойд Мейвезер
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