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Гонорары Мейвезера и Пола могут быть ниже
Все из-за проблем с просмотром их боя по Showtime
Пользователи раскритиковали телесеть Showtime из-за технических трудностей с просмотром выставочного поединка бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом. Бой транслировался в потоковом приложении телекомпании. Цена трансляции составила $ 50. Из-за технических проблем Shpwtime доход от платных трансляций (Pay Per View) Мейвейзера и Пола может быть ниже.
Вот лишь некоторые сообщения пользователей "Твиттера" по этому поводу:
"Почему моё приложение Showtime не работает? Приложение рухнуло и не работает, пожалуйста, верните деньги. Господа в Showtime, я хотел бы вернуть свои деньги, это неприемлемо и непрофессионально".
Выставочный поединок Флойд Мейвезер — Логан Пол продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.
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