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Хирн: Усик и Джошуа проведут бой в Лондоне в сентябре

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Хирн: Усик и Джошуа проведут бой в Лондоне в сентябре

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Британский промоутер Эдди Хирн анонсировал завершение переговоров по бою между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"На этой неделе контракт на бой Усик – Джошуа будет подписан. Ориентируемся на сентябрь в Лондоне.

Это не тот поединок, которого мы ждали, но это бой в супертяжелом весе на высоком уровне. Это встреча объединенного чемпиона в супертяжелом весе и абсолютного чемпиона в тяжелом весе", - цитирует Хирна DAZN.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Хирн рассказал, каким должен быть план Джошуа на бой с Усиком.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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