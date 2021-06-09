Хирн: Усик и Джошуа проведут бой в Лондоне в сентябре

Британский промоутер Эдди Хирн анонсировал завершение переговоров по бою между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"На этой неделе контракт на бой Усик – Джошуа будет подписан. Ориентируемся на сентябрь в Лондоне.

Это не тот поединок, которого мы ждали, но это бой в супертяжелом весе на высоком уровне. Это встреча объединенного чемпиона в супертяжелом весе и абсолютного чемпиона в тяжелом весе", - цитирует Хирна DAZN.