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Хижняк побил россиянина в финале олимпийского квалификационного турнира
Очередной триумф украинца
фото - twitter.com
Чемпион мира и Европы Александр Хижняк в финале олимпийского квалификационного турнира 30-27, 30-27, 30-27, 28-29, 29-28 решением судей разобрался с чемпионом мира в весовой категории до 75 кг уроженцем украинского Симферополя Глебом Бакши.
Александр Хижняк после выхода в четвертьфинал гарантировал себе олимпийскую лицензию на Игры в Токио.
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