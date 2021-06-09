Хижняк побил россиянина в финале олимпийского квалификационного турнира

Чемпион мира и Европы Александр Хижняк в финале олимпийского квалификационного турнира 30-27, 30-27, 30-27, 28-29, 29-28 решением судей разобрался с чемпионом мира в весовой категории до 75 кг уроженцем украинского Симферополя Глебом Бакши.

Александр Хижняк после выхода в четвертьфинал гарантировал себе олимпийскую лицензию на Игры в Токио.