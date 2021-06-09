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Усик и Джошуа подерутся на стадионе Тоттенхэма

Бокс
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Усик и Джошуа подерутся на стадионе Тоттенхэма

фото - linkedin.com

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Громкий бой между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) пройдет на стадионе лондонского футбольного клуба Тоттенхэм, сообщает Sky Sports.

Арена рассчитана на 62 тысячи зрителей. На данный момент неизвестно, сколько человек смогут посетить стадион в сентябре.

Оба боксера имеют опыт выступлений на футбольных стадионах. Джошуа неоднократно дрался на Уэмбли и на арене Principality Stadium в Кардиффе, а Усик боксировал на Арене Львов и на Уэмбли против Дерека Чисоры в прошлом году.

Ожидается, что бой Джошуа – Усик на официальном уровне будет подтвержден до конца текущей недели.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Александр Усик Энтони Джошуа
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