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Усик и Джошуа подерутся на стадионе Тоттенхэма
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Громкий бой между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) пройдет на стадионе лондонского футбольного клуба Тоттенхэм, сообщает Sky Sports.
Арена рассчитана на 62 тысячи зрителей. На данный момент неизвестно, сколько человек смогут посетить стадион в сентябре.
Оба боксера имеют опыт выступлений на футбольных стадионах. Джошуа неоднократно дрался на Уэмбли и на арене Principality Stadium в Кардиффе, а Усик боксировал на Арене Львов и на Уэмбли против Дерека Чисоры в прошлом году.
Ожидается, что бой Джошуа – Усик на официальном уровне будет подтвержден до конца текущей недели.
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