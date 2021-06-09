Усик, прыгая на скакалке, обратился к Джошуа. ВИДЕО

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO ориентировочно вскоре должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Пока же Усик и Джошуа общаются через Instagram. Не отрываясь от тренировок, Александр на английском поинтересовался, как дела у его потенциального соперника.

Ожидается, что Усик и Джошуа проведут бой в сентября в Лондоне на футбольной арене Тоттенхэма.