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Усик, прыгая на скакалке, обратился к Джошуа. ВИДЕО
Украинец продолжает подготовку к бою
Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO ориентировочно вскоре должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Пока же Усик и Джошуа общаются через Instagram. Не отрываясь от тренировок, Александр на английском поинтересовался, как дела у его потенциального соперника.
Ожидается, что Усик и Джошуа проведут бой в сентября в Лондоне на футбольной арене Тоттенхэма.
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